Ataque ruso en el centro de Ucrania deja al menos cinco muertos

Ataques rusos en dos regiones de Ucrania causaron la muerte de al menos cinco personas, entre ellas rescatistas, y dejaron decenas de heridos, informaron este martes (05.05.2026) las autoridades locales.

En la región central de Poltava, un ataque con drones y misiles rusos dejó cuatro fallecidos y 31 heridos, informó un funcionario. En la región de Járkov, una persona murió y dos sufrieron heridas, informó la fiscalía.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció el martes el "cinismo absoluto" de Rusia por lanzar ataques mortales contra su país al tiempo que busca una tregua para celebrar el desfile por el Día de la Victoria, el 9 de mayo en Moscú.

"Es cinismo absoluto pedir un alto el fuego para realizar celebraciones propagandísticas mientras lanza ataques todos los días con misiles y drones", declaró Zelenski luego de los ataques nocturnos rusos.



