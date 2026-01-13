Ataque ruso deja cuatro muertos en la ciudad ucraniana de Járkov

Un ataque aéreo de Rusia contra la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania, dejó cuatro muertos y varios heridos, informó el martes (13.01.2026) el gobernador regional, Oleg Sinegubov.

"El número de personas muertas por el ataque enemigo en las afueras de Járkov alcanzó cuatro", publicó Sinegubov en Telegram.

Dijo que otras seis personas resultaron heridas en el ataque nocturno.

El alcalde de Járkov, Igor Terejov, indicó por su parte que un dron ruso de largo alcance atacó una instalación médica para niños, donde causó un incendio.

En los últimos meses, Moscú ha golpeado a Ucrania con ataques diarios con drones y misiles dirigidos a su infraestructura energética para cortar el fluido eléctrico en pleno invierno.