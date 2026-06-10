Ataque masivo de Ucrania contra industria militar rusa

El Ministerio de Defensa de Rusia asegura en un comunicado emitido el miércoles 10 de junio de 2026 haber derribado hasta 326 drones ucranianos sobre las regiones de Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Kursk, Kaluga, Lípetsk, Nizhni Nóvgorod, Rostov, Riazán, Samara, Sarátov, Smolensk, Oriol, Tver, Tula, Ulianovsk, Krasnodar y la región de Moscú. También dice haber interceptado ataques en Crimea y sobre el mar Negro.

Una empresa militar ubicada en Cheboksari, a 600 kilómetros al este de Moscú, fue atacada por drones y misiles de crucero. Según canales de Telegram, el objetivo principal de Kiev era la empresa militar VNIIR-Progress, que ya fue blanco de otros ataques con drones y misiles anteriormente.

Mientras, en la región de Vladímir, a 170 kilómetros al este de Moscú, se registraron dos incendios a causa de los ataques con drones. En Samara, a 855 kilómetros al sureste de la capital rusa, drones ucranianos impactaron contra una refinería de petróleo de la empresa estatal Rosneft, una de las más grandes de la región, aunque las autoridades no han confirmado el hecho.

El gobernador de Penza (vecina a Samara), Oleg Melnichenko, comunicó que las defensas antiaéreas derribaron dos drones en dicho territorio. Los oficiales también declararon la alerta por riesgo de ataque con misiles.

Las autoridades de Vorónezh, a 400 kilómetros al sur de Moscú, confirmaron haber destruido más de 40 drones que sobrevolaban la región. El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, aseguró que fueron derribados cuatro drones que se dirigían contra la ciudad.

Ataque contra el Museo de Sebastopol

En la ciudad de Sebastopol, en la península ucraniana de Crimea, drones ucranianos impactaron contra el edificio del museo y monumento a la Defensa de Sebastopol de 1854-1855, lo que provocó su incendio. "Bárbaros y monstruos atacaron deliberadamente lo que más apreciamos, intentando destruir nuestra esencia. Solo unos degenerados absolutos podrían hacer tal cosa: atacar deliberadamente un museo", lamentó el gobernador de la ciudad federal, Mijaíl Ravzovzháyev.

Como suele ser habitual entre las autoridades rusas tras los ataques de Ucrania representantes rusos, Ravzovzháyev comparó el ataque con los crímenes nazis y aseguró que Ucrania "jamás destruirá lo que está arraigado en el ADN de los rusos" y que ello les "hará más fuertes".

Confirmación de Zelenski

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha dicho que su Ejército atacó durante la madrugada con misiles de crucero FP-5 Flamingo de fabricación propia una planta rusa que fabrica componentes para drones y misiles situada en la ciudad de Cheboksari de la Federación Rusa. De esta manera, el mandatario confirma lo que habían adelantado canales de Telegram rusos.

Zelenski aludió asimismo a otro ataque con armamento no especificado, en el que fue alcanzada la refinería de la ciudad de Kuibishev, en la región de Samara y situada a más de 900 kilómetros de la frontera con Ucrania.

​

