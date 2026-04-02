Astronautas inician histórica misión lunar de la NASA Artemis II

Cuatro astronautas de la misión Artemis II despegaron el miércoles a bordo de un enorme cohete de la NASA en un viaje que los llevará alrededor de la Luna, el primer sobrevuelo lunar tripulado en más de 50 años.



Con un rugido intenso que resonó mucho más allá de la plataforma de lanzamiento, el cohete naranja y blanco despegó con tres estadounidenses y un canadiense desde el Centro Espacial Kennedy de Florida alrededor de las 18H35 locales (22H35 GMT).



Los responsables de la NASA y los espectadores celebraron por igual el despegue de la nave a medida que se elevaba alejándose de la Tierra, un hito que finalmente se hizo realidad tras años de retrasos y sobrecostos enormes.



Se espera que la odisea espacial dure aproximadamente unos 10 días.



La tripulación incluye a los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen.



"Tenemos un hermoso ascenso de la luna. Nos dirigimos directamente hacia ella", dijo Wiseman, el comandante de la misión.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó "a los valientes astronautas" y al equipo de la NASA por el "exitoso lanzamiento", durante el inicio de su discurso a la nación dedicado a la guerra en Oriente Medio.



Los astronautas se encuentran ahora en órbita alrededor de la Tierra, donde permanecerán mientras comprueban la fiabilidad y seguridad de una nave que nunca antes había transportado humanos.



También pondrán a prueba sus capacidades de pilotaje manual durante simulaciones de acoplamiento.



En las primeras etapas, los equipos identificaron varios problemas que resolver. Esto incluye "un problema de controlador con el inodoro cuando lo pusieron en funcionamiento", dijo en una rueda de prensa posterior al lanzamiento Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA.



El director de la NASA, Jared Isaacman, también señaló un inconveniente temporal de comunicación con la nave que ya se había resuelto mientras los equipos trabajaban para determinar la causa. El funcionario afirmó que los astronautas estaban "a salvo, seguros y de muy buen ánimo".



- Repetidos contratiempos -



Si todo sale bien, se espera que el equipo de Artemis II emprenda el jueves su viaje de tres días hacia la Luna, alrededor de la cual dará una vuelta para captar nuevas imágenes y hacer observaciones.



El viaje marca una serie de hitos históricos: la primera persona negra, la primera mujer y el primer no estadounidense participan en una misión lunar.



Si la misión transcurre según lo previsto, los astronautas batirán un récord al aventurarse más lejos de la Tierra que cualquier otro ser humano antes.



Es también el primer vuelo tripulado del nuevo cohete lunar de la NASA, bautizado como Space Launch System (SLS).



El gigantesco cohete naranja y blanco está diseñado para permitir a Estados Unidos regresar de forma reiterada a la Luna, con el objetivo de establecer una base permanente que sirva como plataforma para futuras exploraciones.



La misión estaba inicialmente prevista para despegar en febrero.



Pero los repetidos contratiempos la frenaron e incluso obligaron a regresar el cohete a su hangar para análisis y reparaciones.



Según las autoridades locales, unas 400.000 debían reunirse cerca de la llamada Costa Espacial para presenciar el histórico despegue.



- TRUMP: "MÁS ALLÁ DE LAS ESTRELLAS" -



El programa Artemis ha estado plagado de retrasos y enormes sobrecostos.



También está sometido a la presión del presidente Trump, que aceleró el ritmo de este ambicioso proyecto con la meta de que muestre huellas sobre la superficie lunar antes de 2029, cuando termina su segundo mandato.



Los objetivos de Artemis II incluyen verificar que tanto el cohete como la nave espacial estén en perfecto estado de funcionamiento, con la esperanza de allanar el camino para un regreso y un alunizaje en 2028.



Ese plazo causa escepticismo entre los expertos, en parte porque depende de los avances tecnológicos del sector privado.



La actual era de esfuerzos para llegar a la Luna en Estados Unidos se ha descrito con frecuencia como parte de la rivalidad con China, que aspira a llevar humanos a la Luna para 2030.



Trump dejó un mensaje en las redes sociales antes del lanzamiento.



"Estamos GANANDO, en el Espacio, en la Tierra y en todos los puntos intermedios — Económicamente, Militarmente y ahora, MÁS ALLÁ DE LAS ESTRELLAS. ¡Nadie se nos acerca! Estados Unidos no solo compite, DOMINAMOS, y el mundo entero está mirando", publicó el presidente en Truth Social.

