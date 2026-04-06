Astronautas de Artemis II se convierten en los humanos que viajaron más lejos de la Tierra

Los cuatro astronautas de la misión lunar Artemis II de la NASA se convirtieron este lunes en los seres humanos en volar a mayor distancia de la Tierra, mientras se preparan para observar zonas de la Luna solo vistas mediante imágenes tomadas por satélites.

El equipo de Artemis II batió el récord anterior de 400.171 kilómetros establecido por la misión Apolo 13 en la década de 1970. Se espera que durante el día de hoy esta misión supere en más de 6.600 kilómetros la anterior marca, para alcanzar 406.778 kilómetros de distancia.

La nave Orion viaja alrededor de la Luna para llevar a cabo un sobrevuelo histórico, durante el cual dedicarán más de seis horas a analizar y documentar las características de la superficie lunar, antes de emprender el regreso.

​"Es un día histórico y sé lo ocupados que estarán, pero no se olviden de disfrutar la vista", dijo Jim Lovell, quien participó en las misiones Apolo 8 y 13, a la nueva generación de astronautas en una grabación realizada poco antes de su muerte el año pasado. "Estoy orgulloso de pasarles la antorcha mientras orbitan alrededor de la Luna", añadió.

La misión, iniciada el miércoles, ingresó a lo que la NASA denomina la esfera de influencia lunar el lunes alrededor de las 04H42 GMT para llevar a cabo el primer sobrevuelo lunar desde 1972.

El periodo de observación del satélite de la Tierra durará cerca de siete horas a partir de las 18H45 GMT.

La agencia espacial estadounidense publicó el domingo una imagen tomada por la tripulación en la que se ve la Luna y su Cuenca Oriental.

​"Esta misión marca la primera vez que toda la Cuenca ha sido vista por ojos humanos", dijo la NASA. Se trata de un enorme cráter parecido a una diana que ya había sido fotografiado antes por cámaras en órbita.

En la nave Orion viajan los estadounidenses Christina Koch, Reid Wiseman y Victor Glover, junto con el canadiense Jeremy Hansen.

​"Gracias a ustedes y a todo el equipo en tierra por perpetuar el legado de Apolo con Artemis. Buen viaje y regreso seguro", les deseó el astronauta del programa Apolo, Charles Duke, que hoy tiene 90 años.

El estadounidense es uno de los últimos hombres que se aventuraron hasta el astro, en 1972. Desde entonces, ningún ser humano se había acercado a él.

Planes de sobrevuelo revisados

La NASA señaló que la tripulación de Artemis ha completado una prueba para asegurarse que el pilotaje manual funciona y también revisó su plan de observación científica para identificar y fotografiar diversos accidentes geográficos de la superficie lunar.

Los astronautas han recibido formación en geología para poder fotografiar y describir los rasgos lunares, incluidos antiguos flujos de lava y cráteres de impacto.

Verán la Luna desde un punto de vista único en comparación con las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970. Podrán observar la superficie completa y circular de la Luna, incluidas las regiones cercanas a ambos polos.

Nunca antes visto

Los astronautas de Artemis II ya han observado perspectivas totalmente nuevas.

​"Anoche tuvimos nuestra primera vista de la cara oculta de la Luna, y fue absolutamente espectacular", dijo Koch durante una entrevista en directo desde el espacio.

La misión se inscribe en un plan a largo plazo para regresar de forma sostenida a la Luna, con el objetivo de establecer una base permanente que sirva de plataforma para futuras exploraciones.

Durante el sobrevuelo del satélite, "vamos a aprender enormemente sobre la nave espacial", subrayó el domingo el director de la NASA, Jared Isaacman, en CNN.

​"Es lo que más nos interesa en términos de datos", añadió, recordando que la cápsula Orion no había transportado hasta ahora a ningún ser humano.

La NASA aspira a un alunizaje en 2028, es decir, antes del final del mandato de Donald Trump.



