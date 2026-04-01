Astronautas a bordo del cohete para histórico lanzamiento a la Luna de Artemis II

Cuatro astronautas se abrocharon a sus asientos el miércoles mientras los equipos realizaban los preparativos finales para una histórica odisea lunar que llevará a cuatro astronautas alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años.



La misión de la NASA, bautizada Artemis II, se ha gestado durante años, con repetidos contratiempos. Pero finalmente está programada para despegar de Florida este miércoles a las 18:24 hora local (22:24 GMT).



Se espera que el clima sea favorable, con un 80% de probabilidades de condiciones adecuadas para el lanzamiento.



El equipo de astronautas, integrado por los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen, debe permanecer en misión durante unos 10 días.



La nave se lanzará a toda velocidad alrededor del satélite natural de la Tierra sin aterrizar, una misión similar a la que realizó el Apolo 8 en 1968.



El viaje marca una serie de hitos históricos: enviará a la primera persona de color, la primera mujer y el primer no estadounidense en una misión lunar.



Si la misión transcurre según lo previsto, los astronautas batirán un récord al aventurarse más lejos de la Tierra que cualquier ser humano antes.



Es también el primer vuelo tripulado del nuevo cohete lunar de la NASA, bautizado como Space Launch System (SLS).



El gigantesco cohete naranja y blanco está diseñado para permitir a Estados Unidos regresar de forma reiterada a la Luna, con el objetivo de establecer una base permanente que sirva como plataforma para futuras exploraciones.



Vea aquí la señal en vivo de la NASA:

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Repetidos contratiempos



En un día de sol radiante en Florida, el llenado de los cuatro depósitos con hidrógeno y oxígeno líquidos comenzó a las 08:35 hora local (12:35 GMT).



Cuando se haya completado ese proceso, el cohete tendrá un peso adicional de 1.000 toneladas, para sumar un total de más de 2.600 toneladas.



La misión estaba inicialmente prevista para despegar en febrero.



Pero los repetidos contratiempos la frenaron e incluso obligaron a regresar el cohete a su hangar para análisis y reparaciones.



Si el lanzamiento del miércoles se cancela o retrasa, habrá más oportunidades de despegue hasta el 6 de abril, aunque el tiempo para finales de la semana parecía ligeramente menos favorable.



“Tendremos que vigilar esos cúmulos de nubes inquietas y posiblemente algunos chubascos y ráfagas de viento”, dijo el martes Mark Burger, responsable meteorológico del lanzamiento.



Pero indicó que, incluso si se producen algunos chubascos, “ninguno parece particularmente intenso”. “Deberíamos poder encontrar un espacio de cielo despejado para lanzar Artemis”.



“Lo esperamos con muchas ganas, nunca hemos visto nada parecido”, dijo a la AFP Melinda Schuerfranz, una mujer de 76 años que viajó de Ohio a Florida para presenciar el lanzamiento.



“Más allá de las estrellas”



El programa Artemis ha estado plagado de retrasos y enormes sobrecostos. También está sometido a la presión del presidente Donald Trump, que ha acelerado el ritmo de este ambicioso proyecto cuya meta es ver huellas sobre la superficie lunar antes de 2029, cuando termina su segundo mandato.



Los objetivos de Artemis II incluyen verificar que tanto el cohete como la nave espacial estén en perfecto estado de funcionamiento, con la esperanza de allanar el camino para un regreso y un alunizaje en 2028.



Ese plazo provoca escepticismo entre los expertos, en parte porque depende de los avances tecnológicos del sector privado.



La actual era de esfuerzos para llegar a la Luna en Estados Unidos se ha descrito con frecuencia como un intento por competir con China, que aspira a aterrizar humanos en la Luna para 2030.



Trump estará ocupado el miércoles por la noche dirigiéndose a la nación en su primer discurso de este tipo desde que las fuerzas estadounidenses e israelíes comenzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, lo que desató una guerra regional y una crisis energética global.



Pero se tomó un momento para dejar un mensaje en redes sociales antes del lanzamiento previsto.



“Estamos GANANDO en el espacio, en la Tierra y en todos los puntos intermedios —económicamente, militarmente y ahora, MÁS ALLÁ DE LAS ESTRELLAS. ¡Nadie se nos acerca! Estados Unidos no solo compite, DOMINAMOS, y el mundo entero está mirando”, publicó Trump en Truth Social.

