Astronauta votó para las elecciones de EE.UU. desde el espacio

Washington, Estados Unidos | Como 47 millones de estadounidenses, Kate Rubins emitió su voto anticipado para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Pero la astronauta fue la única que usó una urna espacial, a poco más de 400 km sobre el planeta Tierra.



"Desde la Estación Espacial Internacional (ISS): voté hoy", escribió Rubins, en un pie de foto publicado el jueves en la cuenta de Twitter de la NASA.



En la fotografía, se observa a la astronauta con su cabello rubio flotando en el ambiente de gravedad cero, frente a un recinto blanco con un cartel de papel que decía "cabina de votación de la ISS".



Rubins -que comenzó un período de seis meses a bordo de la estación orbital la semana pasada- y la NASA describieron el proceso como una forma de votación en ausencia.

It was great! Astronaut Kate Rubins voted yesterday and she didn't have to wait in line. pic.twitter.com/MIAzISQIHK