Aston Villa vence en Lille y el Betis pierde en Atenas en ida de octavos de Europa League

París, Francia. Con un gol de Ollie Watkins, el Aston Villa se impuso 1-0 en su visita al Lille durante la ida de los octavos de final de la Europa League, mientras que el Betis cayó 1-0 en su visita al Panathinaikos griego.

A la hora de partido, y en lo que parecía una jugada inofensiva, Watkins remató de cabeza desde el punto de penal un centro enviado por el argentino Emiliano Buendía. El cabezazo del inglés sorprendió por lo alto al guardameta turco Berke Özer, y los dirigidos por Unai Emery lograron una valiosa victoria en Francia.

Por su parte, el Betis cayó 1-0 en Grecia, en el feudo del Panathinaikos. A la hora de partido, los griegos se quedaron con un jugador menos tras la expulsión por doble tarjeta amarilla (49', 59') del centrocampista marroquí Anass Zaroury.

Pero en los minutos finales, el defensa Diego Llorente, amonestado previamente (66'), cometió una falta en el área, castigada con su segunda tarjeta amarilla (87') y con un penal convertido por el argentino Vicente Taborda.

En el duelo 100% italiano, Bolonia y Roma empataron 1-1, mientras que el Oporto se impuso 2-1 en casa del Stuttgart.

Mientras tanto, en la Conference League destacó la victoria del Estrasburgo 2-1 en su visita al Rijeka croata. El argentino Joaquín Panichelli fue el encargado de abrir el marcador en los primeros segundos del partido (2').

También como visitante se impuso el Rayo Vallecano, vencedor 3-1 en la cancha del Samsunspor turco.

Los duelos de vuelta de los octavos de final de ambas competiciones europeas se disputarán el próximo jueves.