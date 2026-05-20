Aston Villa conquista la Europa League tras vencer 3-0 al Friburgo en la final

El Aston Villa de Unai Emery conquistó este miércoles la primera Europa League de su historia tras derrotar 3-0 al Friburgo alemán en la final disputada en el Tüpraş Stadium de Estambul.

Los goles del belga Youri Tielemans (41'), del argentino Emiliano Buendía (45+3'), y del inglés Morgan Rogers (58') dieron al equipo de Birmingham su primer título desde 1996 (Copa de la Liga inglesa) y al DT vasco su quinto trofeo en la segunda competición UEFA en importancia, que había ganado anteriormente con el Sevilla en tres ocasiones (2014, 2015, 2016) y con el Villarreal en una (2021).



