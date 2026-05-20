Internacional
Aston Villa conquista la Europa League tras vencer 3-0 al Friburgo en la final
El vasco Unai Emery conquistó su quinto trofeo en la segunda competición UEFA en importancia.
El Aston Villa de Unai Emery conquistó este miércoles la primera Europa League de su historia tras derrotar 3-0 al Friburgo alemán en la final disputada en el Tüpraş Stadium de Estambul.
Los goles del belga Youri Tielemans (41'), del argentino Emiliano Buendía (45+3'), y del inglés Morgan Rogers (58') dieron al equipo de Birmingham su primer título desde 1996 (Copa de la Liga inglesa) y al DT vasco su quinto trofeo en la segunda competición UEFA en importancia, que había ganado anteriormente con el Sevilla en tres ocasiones (2014, 2015, 2016) y con el Villarreal en una (2021).