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Así se jugarán las semifinales de Champions League

Día y hora de los partidos que definirán a los finalistas del torneo.

Trofeo de la Champions. AFP
Trofeo de la Champions. AFP
Por Daniel Jiménez 15 de abril de 2026, 15:56 PM

El Bayern Múnich, PSG, Arsenal y Atlético de Madrid siguen con vida en la Champions League.

Los clubes de Alemania, Francia, Inglaterra y España disputarán por la Orejona.

Los franceses del PSG pretenden revalidar el título conseguido la temporada anterior, aunque tienen férrea oposición.

La final se jugará el próximo 30 de mayo en Budapest, Hungría.

Los partidos 

Partidos de ida

Martes 28 de marzo 1 p. m. 
PSG vs. Bayern Múnich

Miércoles 29 de marzo 1 p. m.
Atlético de Madrid vs. Arsenal

Partidos de vuelta

Martes 5 de abril 1 p. m. 
Arsenal vs. Atlético

Miércoles 6 de marzo 1 p. m. 
Bayern Múnich vs. PSG

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