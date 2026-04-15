Así se jugarán las semifinales de Champions League

El Bayern Múnich, PSG, Arsenal y Atlético de Madrid siguen con vida en la Champions League.

Los clubes de Alemania, Francia, Inglaterra y España disputarán por la Orejona.

Los franceses del PSG pretenden revalidar el título conseguido la temporada anterior, aunque tienen férrea oposición.

La final se jugará el próximo 30 de mayo en Budapest, Hungría.



Los partidos



Partidos de ida



Martes 28 de marzo 1 p. m.

PSG vs. Bayern Múnich



Miércoles 29 de marzo 1 p. m.

Atlético de Madrid vs. Arsenal



Partidos de vuelta



Martes 5 de abril 1 p. m.

Arsenal vs. Atlético



Miércoles 6 de marzo 1 p. m.

Bayern Múnich vs. PSG

