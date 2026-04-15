Internacional
Así se jugarán las semifinales de Champions League
Día y hora de los partidos que definirán a los finalistas del torneo.
El Bayern Múnich, PSG, Arsenal y Atlético de Madrid siguen con vida en la Champions League.
Los clubes de Alemania, Francia, Inglaterra y España disputarán por la Orejona.
Los franceses del PSG pretenden revalidar el título conseguido la temporada anterior, aunque tienen férrea oposición.
La final se jugará el próximo 30 de mayo en Budapest, Hungría.
Los partidos
Partidos de ida
Martes 28 de marzo 1 p. m.
PSG vs. Bayern Múnich
Miércoles 29 de marzo 1 p. m.
Atlético de Madrid vs. Arsenal
Partidos de vuelta
Martes 5 de abril 1 p. m.
Arsenal vs. Atlético
Miércoles 6 de marzo 1 p. m.
Bayern Múnich vs. PSG