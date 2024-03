Así salió Dani Alves de la cárcel tras pagar millonaria fianza

El futbolista brasileño Dani Alves, condenado por violación en España, salió este lunes en libertad provisional de la cárcel tras pagar una fianza de 1 millón de euros ($1,1 millones de dólares).



El exastro del balón, vestido con una camiseta blanca de cuello alto, abrigo negro y jeans, salió caminando por la puerta de la prisión de Brians 2, situada a unos 40 km de Barcelona, donde se encontraba recluido desde finales de enero de 2023.



Tras abandonar el penal, se subió a un vehículo que lo esperaba para marcharse, sin hacer comentarios a los numerosos periodistas allí congregados, entre ellos reporteros de AFP.



Horas antes, el deportista de 40 años había depositado finalmente la fianza que le había impuesto la Audiencia de Barcelona.



La corte le había otorgado la medida el miércoles, pero hasta este lunes el jugador no había podido abonar la caución que le permitirá esperar en libertad a que se resuelvan los recursos a su sentencia.



"Se declara bastante la fianza de un millón de euros (...) y en consecuencia se decreta la libertad" de Alves, señaló el tribunal en un auto.



Al brasileño, con una exitosa carrera en equipos como el FC Barcelona, Juventus o Paris Saint-Germain, la justicia le impuso también otras medidas para salir en libertad provisional hasta que haya sentencia firme, como la retirada de sus dos pasaportes, la obligación de comparecer semanalmente en la Audiencia, no salir de España o la prohibición de acercarse a la víctima.



Alves garantiza que no huirá