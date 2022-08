Así quedaron los grupos de la Europa League y Conference League

26 de agosto de 2022, 9:59 AM

La Real Sociedady el Betis se medirán con el Manchester United y la Roma, respectivamente, en la fase de grupos de la Europa League, tras el sorteo celebrado este viernes en Estambul, mientras que el Villarreal jugará contra rivales de poca envergadura en la Conference League.

En esta competición dará comienzo el 8 de setiembre.

The 2022/23 Europa League group stage is set! 🤩



🤔 Most exciting group?#UELdraw pic.twitter.com/3o21aUbOXZ