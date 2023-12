Así quedaron los grupos de la Eurocopa 2024

"Confío ciegamente en mis jugadores. Estoy seguro de que a los otros rivales no les ha gustado que les haya tocado España", añadió.

"No es el 'grupo de la muerte', pero es un grupo muy bueno", aseguró el técnico germano Julian Nagelsmann, consciente que su selección está atravesando un periodo de muchas dificultades que le costó el puesto a su predecesor, Hansi Flick, cesado en septiembre por los malos resultados.

En el C, Inglaterra , que perdió la final en la última Eurocopa ante Italia, tendrá como rivales Serbia, Eslovenia y Dinamarca.

Configuración de los seis grupos de la Eurocopa-2024 tras el sorteo realizado este sábado en Hamburgo:



Grupo A: Alemania, Escocia, Hungría, Suiza



Grupo B: España, Croacia, Italia, Albania



Grupo C: Eslovenia, Dinamarca, Serbia, Inglaterra



Grupo D: equipo procedente de la vía A del repechaje, Países Bajos, Austria, Francia



Grupo E: Bélgica, Eslovaquia, Rumanía, equipo procedente de la vía B del recpechaje



Grupo F: Turquía, equipo procedente de la vía C del recpechaje, Portugal, República Checa



Vía A del repechaje: Polonia, Estonia, Gales, Finlandia



Vía B del repechaje: Israel, Islandia, Bosnia y Herzegovina, Ucrania



Vía C del repechaje: Georgia, Luxeemburgo, Grecia, Kazajistán.