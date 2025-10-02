Así es Trionda, el balón oficial del Mundial 2026

La FIFA reveló de forma oficial el nuevo balón para la próxima Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos.

Se trata de Trionda que presenta un patrón rojo, verde y azul que rinde homenaje a los tres países coanfitriones.

Además, cuenta con una novedosa construcción a partir de cuatro paneles con fluidas figuras geométricas que, a modo de ondas, forman un triángulo en el centro del balón, en referencia a la histórica unión de los tres países anfitriones.

"Ya tenemos aquí el precioso balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26. Me alegra y me enorgullece presentar el Trionda. Estoy deseando ver los primeros goles con esta maravillosa pelota. La cuenta atrás para el Mundial más grande de la historia está en marcha, y el balón ya ha echado a rodar", afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La pelota está adornada con iconografía que representa a cada país anfitrión: hojas de arce de Canadá, el águila de México y estrellas de Estados Unidos.

Trionda, balón oficial Mundial 2026





Mientras que los destellos dorados son un homenaje al trofeo de la Copa Mundial que se llevará el ganador del certamen.





Lo último en tecnología.

El nuevo balón del Mundial tendrá cuatro paneles con altas costuras muy profundas que le permite mayor estabilidad cuando se desplaza por el aire, así como una resistencia aerodinámica.

Asimismo, los gráficos estampados en relieve mejoran la adherencia al golpear o conducir la pelota bajo la lluvia o en situaciones de mucha humedad.

Además, estará equipado con la tecnología de balón conectado. Esta vez, incluye un sensor de movimiento de 500 Hz de última generación que proporciona información de cada elemento.

Trionda, balón oficial Mundial 2026

​

Esta tecnología envía datos precisos al sistema VAR en tiempo real, lo que ayuda a los árbitros en la toma de decisiones, entre ellas, las relativas a los fueras de juego, según relató FIFA.



