Así es la cárcel en la que está recluido Celso Gamboa en Texas

Collin County Jail, en McKinney, Texas, es el centro penitenciario donde actualmente se encuentran recluidos el exmagistrado y exministro de Seguridad, Celso Gamboa, y Edwin López, alias “Pecho de Rata”.

Este centro de detención, considerado el principal del condado de Collin, se localiza en la zona centro-norte del estado de Texas y recibe a personas adultas detenidas y acusadas de distintos delitos (ver fotografías adjuntas, correspondientes a la firma de arquitectos que tuvo a cargo el proyecto).

De acuerdo con el sitio web collincountyjail.org, la instalación funciona principalmente como un espacio para imputados que permanecen en prisión preventiva, personas en espera de sentencia o internos que cumplen condenas de corta duración o están en tránsito hacia otros establecimientos penitenciarios.



La administración de esta cárcel está a cargo de la oficina del Sheriff del condado, que dirige las operaciones del centro bajo criterios de organización y control.

Fue construida en 1984 y se extiende en una infraestructura de tres niveles que abarca cerca de 400.000 pies cuadrados, con capacidad para albergar a aproximadamente 1.200 reclusos. Para su funcionamiento cuenta con un equipo cercano a los 300 funcionarios, entre custodios, personal administrativo y de apoyo.



El complejo está dividido en diferentes áreas de seguridad, que incluyen módulos de población general, sectores de máxima custodia y una unidad especializada en atención de salud mental.

Asimismo, dispone de servicios complementarios como clínica médica, biblioteca y espacios destinados a actividades recreativas.

En promedio, la población diaria se sitúa alrededor de los 1.000 internos, en su mayoría hombres con una edad cercana a los 35 años, siendo frecuentes los cargos por delitos vinculados con drogas, robos y agresiones, según se explica en el sitio web dedicado a abordar el contexto de este centro penal.



A partir de una ampliación inaugurada en 1994, el centro incrementó su capacidad y actualmente puede alojar hasta 1.600 personas privadas de libertad.

En cuanto a su diseño, esta contempla la conexión directa del edificio principal con la oficina del sheriff y la distribución en varios módulos. Además, se han implementado programas educativos y de rehabilitación orientados a favorecer la reinserción social, así como mejoras recientes en la atención de salud mental desde el proceso de ingreso de los detenidos.

En el siguiente video puede ver un recorrido y conocer más de Collin County Jail:





Algunas reglas del centro penal

En el Centro de Detención del Condado de Collin la comunicación de las personas privadas de libertad con el exterior se rige por una serie de disposiciones internas orientadas al control y la seguridad del establecimiento. Estas normas establecen condiciones específicas sobre la forma y el momento en que los reclusos pueden interactuar con familiares, abogados u otras personas.



Uno de los aspectos regulados es el uso del servicio telefónico. La administración penitenciaria fija límites en cuanto al tiempo disponible y la cantidad de llamadas que cada interno puede realizar, por lo que el acceso al teléfono debe gestionarse de manera cuidadosa para no agotar los minutos asignados.



Además, las comunicaciones telefónicas solo pueden efectuarse en franjas horarias previamente definidas. Esto implica que los internos dependen de turnos establecidos y de la disponibilidad de los equipos, lo que puede ocasionar demoras o dificultades para concretar las llamadas.



Como parte de los protocolos de supervisión, todas las conversaciones son registradas y pueden ser revisadas por las autoridades. En este contexto, se advierte que no se deben abordar temas relacionados con causas judiciales en curso ni con posibles conductas ilícitas, debido a que el contenido podría ser incorporado en investigaciones o procesos legales.



En paralelo, el centro cuenta con sistemas de mensajería electrónica que facilitan el intercambio de comunicaciones escritas entre los internos y sus allegados.



Tanto las llamadas como los mensajes digitales son objeto de monitoreo permanente con el fin de prevenir actividades delictivas, mantener el orden interno y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas por la administración penitenciaria.



Segun la información de esta organización, de forma general, la permanencia de los internos en esta cárcel suele oscilar entre los 15 y los 20 días, aunque el tiempo puede variar según la naturaleza de los cargos y el avance de cada caso.

En el caso de Gamboa y López, su estancia en este centro responde a las primeras etapas del proceso judicial en Estados Unidos antes de su eventual traslado a otra instalación penitenciaria.