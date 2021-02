Así enfrentan la tormenta invernal dos ticas en Estados Unidos

Habitantes de Texas, Luisiana, Arkansas y Misisipi, en Estados Unidos, se enfrentan a una tormenta invernal con temperaturas récord y cortes de electricidad.

Estas condiciones extremas son parte de la rutina de Stefannie Alfaro y Laura Collins, dos costarricenses que viven en el país norteamericano. Ellas compartieron su experiencia con Teletica.com.

Arkansas



Stefannie Alfaro es una limonense que vive hace dos años en Arkansas. Ella ha tenido mucha suerte a la hora de afrontar esta tormenta.

Nos explicó cómo tuvo que adaptar su vivienda para el frío extremo. "Las casas tuvimos que adaptarlas, tuvimos que poner insulación a los tubos afuera de la casa y tapar el medidor del gas. En mi casa yo tengo dos unidades de calefacción, una de ellas colapsó desde la helada del fin de semana, gracias a Dios ya me la arreglaron", explicó.

La mitad del pueblo donde vive la tica está sin electricidad. "Aquí en Arkansas no cae nieve, entonces la gente no estaba preparada, yo por dicha tuve la fortuna de que encontré una planta de electricidad", señaló.

El servicio de gas sí funciona, las compañías piden a los ciudadanos que no laven la ropa y los trastes para no colapsar el servicio. Según Alfaro, lo único que no ha colapsado es el servicio de Internet, pero hay cable. La luz va y viene.

"Todo está cerrado, todo Arkansas está cerrado por mandato estatal. No hemos salido de la casa desde el sábado. Yo fui el viernes, me suplí de carnes, alimentos básicos, agua, etc. El gobernador pidió que tuviéramos alimentos para, al menos, una semana", acotó.

Stefannie tiene tres hijos, ellos han estado en clases virtuales desde el miércoles de la semana pasada y hoy les dieron la notificación de que no vuelven a las aulas hasta el lunes o nuevo aviso.

Texas

Por su parte, Laura Collins, una tica que vive en Austin, Texas, señaló que las escuelas están cerradas y no hay clases en línea porque mucha gente no tiene Internet ni electricidad.

"Yo sí tengo luz e Internet, pero muchos vecinos están fatal, sin agua y hasta sin gas", comentó Collins.

Ella no va hace días a su oficina y no sabe cuándo regresará: por el momento, se mantiene refugiada en su hogar en Westlake.

Collins nos brindó las siguientes declaraciones: