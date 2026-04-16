Asesor militar del ayatolá Jamenei amenaza con hundir buques de EE. UU.

El asesor militar del líder supremo de Irán advirtió el miércoles que su país hundiría buques estadounidenses en el estrecho de Ormuz si Washington decide "vigilar" esta vía marítima clave para el mercado de petróleo mundial.

Washington ha impuesto un bloqueo del estrecho después de que Irán cerrara la vía en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

"El señor Trump quiere convertirse en el policía del estrecho de Ormuz. ¿Es ese realmente su trabajo? ¿Es ese el trabajo de un ejército poderoso como el de Estados Unidos?", dijo en la televisión estatal Mohsen Rezaei, antiguo comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, nombrado el mes pasado asesor militar por el ayatolá Mojtaba Jamenei.

"Esos barcos suyos serán hundidos por nuestros misiles (...) han creado un gran peligro para el ejército estadounidense. Sin duda pueden quedar expuestos a nuestros misiles y podemos destruirlos", declaró Rezaei.

Rezaei afirmó que sería "fantástico" que Estados Unidos lanzara una invasión terrestre de Irán, ya que "tomaríamos miles de rehenes y, por cada rehén, obtendríamos mil millones de dólares".







