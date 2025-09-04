Asciende a 17 el número de fallecidos en accidente de funicular en Lisboa

Una portavoz de la Protección Civil de Portugal indicó este jueves (4.09.2025) que la cifra de personas fallecidas en el accidente del funicular turístico Elevador da Glória, ayer, miércoles, ascendió a 17, tras la muerte de dos de los heridos en la noche del miércoles. Los heridos son 21.

Añadió que entre los fallecidos hay siete hombres y ocho mujeres, y que todavía no tiene datos sobre los dos heridos que perecieron en el hospital.

El miércoles, las autoridades habían cifrado la cantidad de muertos en 15, con 18 heridos. En la mañana de este jueves, informaron que el número de heridos había ascendido a 23 personas, cinco de ellas en estado grave.

Por el momento, las autoridades siguen sin confirmar la nacionalidad de las víctimas, aunque los servicios de rescate señalaron que habría al menos 11 extranjeros entre los heridos.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores informaron a la agencia EFE que entre los heridos hay dos personas de nacionalidad española.

"El Consulado de España en Lisboa está en permanente contacto con las autoridades portuguesas" y por el momento se descarta que haya alguna víctima mortal de nacionalidad española, dijeron, previamente, las mismas fuentes a EFE.

Línea directa para familiares de las víctimas

La Policía Judicial (PJ) de Portugal anunció este jueves que ha creado una línea directa de información para los familiares de las víctimas en el accidente de ayer del funicular de Gloria.

La PJ explicó en un comunicado que la línea (Tel. +351 211 968 000 y el correo [email protected]) está también disponible para entidades oficiales.

En ese sentido pidió que para que este servicio sea ágil y tenga un buen desempeño solo contacten con esta línea familiares, amigos próximos o instituciones.

Expresó su "profunda consternación y solidaridad" con los parientes y las víctimas, y agregó que "se hará todo lo posible" para averiguar lo que ocurrió, en colaboración con la fiscalía, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Policía de Seguridad Pública y la Protección Civil.

En la tarde del miércoles el descarrilamiento de este funicular, uno de los más populares de la capital portuguesa y de los más visitados por los turistas, conmocionó a la ciudad tras quedar completamente aplastado contra un edificio en una curva.

El Gobierno portugués anunció que iniciará una investigación para aclarar lo sucedido tras decretar día de luto nacional para este jueves.