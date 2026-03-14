Arsenal vence al Everton y se acerca al título; Newcastle sorprende al Chelsea en Premier League

Londres, Reino Unido | El Arsenal logró una importante victoria 2-0 contra el Everton este sábado en la jornada 30 de la Premier League, mientras el Newcastle se impuso 1-0 en la cancha del Chelsea.

Con dos goles en los últimos minutos, el líder del fútbol inglés dio un paso más hacia el título.

El ariete sueco Viktor Gyökeres (89') y el joven de 16 años Max Dowman (90+7') aseguraron tres puntos de gran valor, que acercan a los Gunners al campeonato.

La victoria permite a los hombres de Mikel Arteta alcanzar los 70 puntos y aumentar provisionalmente a 10 su ventaja sobre el Manchester City, que visita este sábado al West Ham y que tiene otro partido pendiente.

La euforia de los minutos finales en el norte de Londres contrastó con el nerviosismo que crecía a medida que avanzaban los minutos sin que se abriera el marcador, pero el primer gol llegó todavía en tiempo reglamentario.

El central ecuatoriano Piero Hincapié bajó con el cuerpo en el segundo palo un centro al área y sirvió el balón sobre la línea de gol a Gyökeres, que anotó así su undécimo gol en Premier League.

A la desesperada y con el último de los seis minutos de añadido ya cumplidos, el guardameta inglés Jordan Pickford decidió subir al área rival para intentar rematar un saque de esquina, pero su apuesta salió mal.

Los locales aprovecharon un contraataque, desarmaron la defensa rival y Dowman, a portería vacía, se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Premier League, un tanto de récord para acercar más al equipo al sueño del título.

El Arsenal, que ansía levantar su primera Premier League desde 2004 tras tres años seguidos en segunda posición, recibía a los Toffees con parte de su atención en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.

El club londinense empató 1-1 en la ida en casa del Bayer Leverkusen y se juega su pase a cuartos el martes en el Emirates Stadium.

A escasos kilómetros, en Stamford Bridge, los Blues y las Urracas se enfrentaban también en medio de sus respectivos duelos en Champions League: el Chelsea tendrá que remontar en su estadio el 5-2 encajado en su visita al París Saint-Germain, mientras el Newcastle visitará al FC Barcelona tras el empate 1-1 en el norte de Inglaterra.

Los visitantes, en media tabla tras una temporada irregular, se llevaron los tres puntos gracias a un gol de Anthony Gordon (18').

Con 42 unidades, el Newcastle ocupa la novena posición, a seis puntos del Chelsea, que es quinto, puesto que da acceso a la Liga Europa.

Los londinenses, vigentes campeones del Mundial de Clubes, solo han ganado uno de sus últimos cuatro partidos de Premier League.

En la lucha por entrar al codiciado Top 4, que marca el Aston Villa con 48 unidades, los Blues podrían verse superados el domingo por el Liverpool (sexto, con 48 puntos), que recibe al Tottenham (16º).

En el resto de partidos del sábado, el Burnley (18º) y el Bournemouth (10º) empataron 0-0, mientras el Brighton (11º) venció 1-0 en su visita al Sunderland (13º).