Arsenal se acerca al título de la Premier

Un gol en la recta final de Leandro Trossard y un tanto anulado a su rival en el descuento permitieron al Arsenal imponerse 1-0 este domingo en el campo de su vecino londinense West Ham, un triunfo vital en la antepenúltima jornada para acercarse un poco más al título en la Premier League.



Los Gunners consiguieron este fin de semana mantener su margen de cinco puntos sobre el Manchester City (2º), que el sábado había presionando venciendo 3-0 al Brentford.



Los Citizens tienen un partido disputado menos que su rival, un duelo pendiente ante el Crystal Palace que jugarán en la nueva semana, pero en cualquier caso el Arsenal sigue dependiendo de sí mismo para reconquistar el título nacional 22 años después de su última corona.



El partido de este domingo no fue precisamente cómodo para el Arsenal, al que salvó especialmente en dos ocasiones su arquero David Raya.



Finalmente, un tiro del belga Trossard entre una nube de jugadores en el minuto 83 terminó suponiendo el único gol del cotejo y tres puntos que valen oro para el equipo de Mikel Arteta.



El triunfo llegó además con una enorme sensación de alivio para el líder, que en el 90+5' vio cómo el West Ham igualaba por medio de Callum Wilson, aunque ese tanto terminó siendo invalidado por el árbitro después de una larga revisión en video, debido a una falta cometida previamente sobre Raya.



GOOOOOOOOOL DE ORO, GOL DEL ARSENAL🔥⚽️



Leandro Trossard pone a soñar a su afición con el título.

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Con su victoria, el Arsenal suma 79 puntos, con dos partidos por disputar hasta el final de esta Premier, y el City tiene 74, con tres encuentros por delante.

Los Gunners parecen tener el camino favorable para conquistar el título, ya que deben enfrentarse al Burnley y al Crystal Palace. Ese último equipo estará además pensando más en ese momento en la final de la Conference League que deben jugar tres días más tarde ante el Rayo Vallecano.

El City, por contra, tiene dos adversarios más exigentes en las dos últimas jornadas: Bournemouth y Aston Villa.

El Arsenal tuvo una mala noticia durante su victoria, la lesión del defensa Ben White, cambiado en el minuto 26 por un problema en una rodilla.