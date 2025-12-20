Arsenal resiste la presión del City, Liverpool gana con sufrimiento

Mánchester, Reino Unido | Con doblete de Erling Haaland, el Manchester City se impuso 3-0 este sábado al West Ham para meter presión al líder Arsenal, que respondió con triunfo 1-0 al Everton, este sábado en una 17ª jornada en la que el Liverpool ganó 2-1 en el campo del Tottenham.

- Un penal y gracias -

En baja forma desde hace unas semanas, el Arsenal es capaz de ganar sin brillar.

Ante el Everton el equipo de Mikel Arteta se impuso sobre todo al lograr neutralizar casi por completo las ofensivas de su rival.

Fue especialmente evidente en la primera parte, cuando el número de "expected goals" del Everton (xG) alcanzó el infrecuente nivel de... 0,00.

El Arsenal no fue mucho más contundente, y solo marcó de penalti por medio de Viktor Gyökeres, conseguido tras un error de juicio increíble de Jake O’Brien, que tocó el balón con ambas manos en alto durante un saque de esquina (27').

Los Gunners, que tienen dos puntos de ventaja sobre el City en la carrera por el título, controlaron a su adversario sin dificultades en los siguientes 45 minutos.

- "Felices Navidades, pero no suficiente" -

Amtes, con un nuevo doblete (5', 69'), Haaland alcanzó las 19 dianas anotadas en este campeonato, en una victoria decorada entre medias con la diana de Tijjani Reijnders (38').

Con su primer gol, el noruego igualó las 103 dianas anotadas por Cristiano Ronaldo... aunque necesitó 122 partidos menos que el astro portugués para lograrlo. Elevó luego la cuenta a 104.

El equipo de Pep Guardiola registra además su séptimo triunfo seguido, teniendo en cuenta todas las competiciones, algo que no había conseguido desde su buena racha de abril y mayo de 2024, en el esprint final por el título de aquella temporada.

"Quiero ser honesto. Les dije a los jugadores, 'felices Navidades', pero esto no será suficiente si no mejoramos", dijo el técnico español.

- Con problemas ante nueve -

Un año casi día por día después de una victoria deslumbrante (6-3) en el mismo escenario, el Liverpool sigue teniendo poco en común con el equipo que acabaría siendo campeón de Inglaterra.

Pero el triunfo logrado once contra nueve en el campo del Tottenham (2-1) permite al conjunto de Arne Slot reposicionarse en la quinta plaza.

Aunque los Reds sufrieron muchísimo, incluso en superioridad numérica, tras las discutidas expulsiones de Xavi Simons (33') y de Cristian Romero (90+3').

Revulsivo al inicio del segundo tiempo, Alexander Isak liberó a su equipo marcando en el minuto 56, pero se lesionó la rodilla izquierda en la jugada debido a una dura entrada de Micky van de Ven.

"No es algo bueno", dijo Slot sobre la lesión del sueco, sin querer entrar en detalles. "Marcó un buen gol, asistido por Florian Wirtz, ya dije la semana pasada que el equipo está mejorando", añadió.

Hugo Ekitiké duplicó la ventaja diez minutos más tarde (66'), antes de que Richarlison hiciera temblar al Liverpool en un final de partido muy tenso (83').

El Tottenham cae a la 13.ª posición.

- El Chelsea se aleja -

En el primer partido de la jornada, el Chelsea (4º) reaccionó para salvar al menos un punto (2-2) en su visita al Newcastle (11º), que se adelantó 2-0 con un doblete del ariete alemán Nick Woltemade (4' y 20').

Las Urracas no pudieron mantener esa ventaja y el Chelsea igualó con los tantos en la segunda mitad de Reece James (49') y del brasileño Joao Pedro (66').

La última media hora del partido estuvo animada por ocasiones en ambas porterías, siendo las más claras para los locales, que contaron con una gran volea de Harvey Barnes (85').

El punto parece insuficiente para el campeón mundial Chelsea, que sigue cuarto en la tabla, dentro de la zona Champions, pero que parece perder el tren de la lucha por el título al quedar a diez unidades del Arsenal.