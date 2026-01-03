Arsenal resiste en Bournemouth y amplía su liderato

El Arsenal, líder de la Premier League, logró defender su ventaja este sábado en Bournemouth con victoria 3-2, para abrir de nuevo hueco sobre sus perseguidores en la 20ª jornada.



El central brasileño Gabriel Magalhães (16') y Declan Rice (54', 71') dejaron sin valor el gol inicial de los Cherries, obra del brasileño Evanilson (10'), y la reacción tardía del francés Eli Junior Kroupi (77').



Con 48 unidades, el equipo entrenado por Mikel Arteta aumenta su renta a seis puntos sobre el Aston Villa (2º, 42 pts), que se impuso horas antes al Nottingham Forest.



Los Gunners sumaron una 15ª victoria en veinte partidos ligueros. En la próxima jornada, el Arsenal recibirá al vigente campeón Liverpool, el jueves en Londres.



El Manchester City (3º, 41 pts) podría acercarse a cuatro puntos de los Gunners si vence el domingo al Chelsea, en el gran choque del fin de semana.



Para el Bournemouth, entrenado por el vasco Andoni Iraola, el del sábado es el undécimo partido consecutivo sin victoria (6 derrotas y 5 empates).

