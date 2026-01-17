Arsenal pincha en Nottingham pero City y Liverpool no lo aprovechan

El Arsenal, líder destacado de la Premier League, no pasó del empate sin goles en su visita al Nottingham Forest, pero dos de sus perseguidores, Manchester City y Liverpool, no aprovecharon la ocasión para acercarse al liderato.

El City perdió 2-0 en el derbi de Mánchester y el Liverpool empató 1-1 en Anfield ante el Burnley, penúltimo clasificado.

El Arsenal es líder con 50 puntos, siete más que el City (2º) y el Aston Villa (3º), que el domingo podría colocarse segundo en la clasificación si puntúa contra el Everton en casa, y el Liverpool (4º), vigente campeón, sigue muy descolgado, a 14 puntos de los Gunners.

Pese a su privilegiada posición, el Arsenal tiene argumentos para lamentarse de lo ocurrido. Cuando saltó al césped del City Ground de Nottingham ya conocía los resultados de sus rivales, por lo que perdió una gran ocasión para dar la puntilla casi definitiva al campeonato y acercarse a un título que se le resiste desde 2004.

En Stamford Bridge, el Chelsea logró su primera victoria desde que se sienta en el banquillo Liam Rosenior (2-0 contra el Brentford).

El portugués João Pedro (26') y Cole Palmer de penal (76') fueron los autores de los goles de los Blues, que con la victoria alcanza los 34 puntos y asciende a la sexta posición del campeonato, a dos puntos del Liverpool y uno del Manchester United en la pelea por los puestos de Champions.

En el primer partido del sábado, en el derbi de Mánchester, el United venció por 2-0 al City (goles del camerunés Bryan Mbeumo en el 64' y de Patrick Dorgu en el 76), en el debut en el banquillo local de Michael Carrick.



