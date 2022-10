Arsenal mantiene el liderato de la Premier al vencer al Leeds

El Arsenal venció 1-0 en Leeds (15º), resultado que garantiza el liderato a los Gunners tras la décima jornada de Premier League, en la que el Chelsea logró su quinta victoria consecutiva entre todas las competiciones.

Bukayo Saka, autor de un doblete el pasado domingo contra el Liverpool (3-2) y del tanto de la victoria el jueves en casa del Bodo/Glimt (1-0) en Europa League, volvió a ser protagonista en Leeds, anotando el único tanto del partido (35') para el Arsenal. Patrick Bamford pudo lograr el empate desde los once metros (64') pero falló el penal.

