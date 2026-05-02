Arsenal golea al Fulham y se distancia a seis puntos del City

El líder Arsenal, en plena forma, arrolló 3-0 al Fulham este sábado en casa gracias al dúo Saka-Gyökeres y tomó una ventaja de seis puntos sobre el Manchester City, su rival por el título de la Premier League, que tiene dos partidos menos disputados.

Los Gunners firmaron una gran actuación con un juego rápido y fluido que mareó a los visitantes, superados ya en la primera parte por un doblete del sueco Viktor Gyökeres (9', 45+3') y una actuación majestuosa de Bukayo Saka, asistente y goleador (40') antes de retirarse al descanso.

A la vuelta de vestuarios, los hombres de Mikel Arteta se limitaron a gestionar su ventaja a tres días del partido de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones de Europa contra el Atlético de Madrid (1-1 en la ida), el martes en Londres.

Habrá que "aprovechar este impulso, esta energía, esta confianza para el martes. Vamos a necesitarlo claramente. Cuando veo el ambiente en el vestuario, creo que vamos en la dirección correcta", señaló Arteta tras la victoria.

El Arsenal suma 76 puntos, seis más que el Manchester City (2º, 70 puntos). Su perseguidor se enfrenta al Everton el lunes y tiene aún un partido pendiente, el 13 de mayo contra el Crystal Palace.



