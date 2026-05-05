Arsenal defiende su terruño y sella boleto a la final de la Champions

Una serie tan cerrada como la de Arsenal y Atlético de Madrid solo se podía definir de una manera: por la mínima.

Esto fue lo que sucedió este martes en el Emirates Stadium, donde los Gunners se impusieron a los dirigidos por Diego Simeone por marcador de 1-0, dejando el global en un 2-1 definitivo.

Una semana después del empate en la capital de España, los ingleses lograron imponerse gracias a un gol de Bukayo Saka al minuto 44, luego de encontrarse un balón en el área tras un despeje.

La segunda parte dejó a los aficionados al borde de sus asientos. Los locales contando los minutos hasta el 90 y los colchoneros esperando un milagro.

Mientras el Atlético de Madrid atacaba, los líderes de la Premier jugaban cómodamente a la defensiva, ya que eran un peligro latente al contragolpe.

Por más que lo intentaron, el marcador no se movió más y ahora el Arsenal hace maletas para viajar al Puskás Arena de Budapest, Hungría.