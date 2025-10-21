Arsenal, Barcelona y PSG destacan en jornada de goleada en la Champions

Un martes lleno de goles en la Champions League, por lo que repasamos los principales marcadores de este martes.

Festín del Barça ante el Olympiakos con un triplete de Fermín

El FC Barcelona goleó este martes al Olympiakos por 6-1 en Montjuic, en la tercera jornada de la Liga de Campeones, gracias sobre todo al hat-trick de Fermín López.

El jugador andaluz (7, 39) firmó un doblete en la primera mitad, diferencia que redujo el marroquí Ayoub El Kaabi (53) de penal.

Sin embargo, la expulsión del argentino Santiago Hezze (57) acabó con las esperanzas griegas de remontar el encuentro.

Fermín selló su hat-trick en el minuto 76. Lamine Yamal, de penal (68), y Marcus Rashford (74, 79) se unieron también a la fiesta ante el conjunto de El Pireo, dirigido por el español José Luis Mendilibar.

Arsenal golea 4-0 al Atlético de Madrid y mantiene pleno de victorias

El Arsenal goleó este martes 4-0 al Atlético de Madrid en Londres, en la 3ª jornada de la fase de grupo único de Liga de Campeones, resultado que mantiene a los ingleses en las primeras posiciones con pleno de victorias.

Los goles de los brasileños Gabriel (57') y Gabriel Martinelli (64') y el doblete del sueco Viktor Gyokeres (67', 70') alargaron la impresionante racha del Arsenal, líder de la Premier League y que todavía no ha concedido ningún gol en la competición continental.

Con nueve puntos, el Arsenal ocupa provisionalmente la 3ª posición, empatado con PSG (1º) e Inter (2º), y se afianza en el Top 8 que garantiza acceso directo a octavos de final.

PSG golea en Leverkusen (2-7) y pasa a liderar la Champions

Vigente campeón y líder, el París SG dio este martes un recital de juego y goles en Alemania ante el Bayer Leverkusen (2-7), su tercera victoria en otras tantas fechas de la Liga de Campeones.

El central ecuatoriano Willian Pacho (7'), Desiré Doué (41' y 45+3'), Khvicha Kvaratskhelia (44'), Nuno Mendes (50'), Ousmane Dembélé (66'), de regreso de lesión y que acababa de entrar al terreno de juego, y Vitinha (90') como colofón pusieron los goles del equipo de Luis Enrique, que ya había ganado al Atalanta y al FC Barcelona en las dos primeras fechas.

El conjunto parisino lidera el grupo único de Liga de Campeones con 9 puntos, los mismos que Inter de Milán y Arsenal, mientras que el Leverkusen queda 26º con dos empates y una derrota.

Resumen

Kairat Almaty (KAZ) - Pafos FC (CYP) 0 - 0

Bayer Leverkusen (GER) - París SG (FRA) 2 - 7

FC Copenhague (DEN) - Borussia Dortmund (GER) 2 - 4

Villarreal (ESP) - Manchester City (ENG) 0 - 2

PSV Eindhoven (NED) - Nápoles (ITA) 6 - 2

Union St-Gilloise (BEL) - Inter (ITA) 0 - 4

Arsenal (ENG) - Atlético de Madrid (ESP) 4 - 0

Newcastle (ENG) - Benfica (POR) 3 - 0

Barcelona (ESP) - Olympiacos (GRE) 6 - 1