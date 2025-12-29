Arsenal-Aston Villa, el líder contra el equipo de moda en la Premier League

El Arsenal, líder en solitario de la Premier League, recibe el martes a las 2:15 p. m. al Aston Villa, equipo en una forma impresionante con once victorias consecutivas, una de ellas contra los Gunners a principios de mes, unos datos que vaticinan un gran combate en esta 19ª jornada.



Luego de haber sorprendido al líder en Birmingham (2-1), los Villanos visitan el norte de Londres, un estadio en el que su actual entrenador Unai Emery es un viejo conocido por haber entrenado a los Gunners una temporada y media (entre 2018 y 2019).



En el banquillo local estará el también vasco Mikel Arteta, bajo el que el Arsenal ha vuelto a situarse entre los candidatos al título, brillando este inicio de campaña tanto en la Premier League como en Champions League.



En el campeonato inglés, el Arsenal solo ha concedido dos derrotas: contra el vigente campeón Liverpool, a finales de agosto, y contra el Aston Villa el pasado 6 de diciembre, durante la 15ª jornada.



En aquella ocasión, un tardío gol del argentino Emiliano Buendía (90+5') decantó la balanza hacia los locales.



Pero sin duda alguna el nombre que más está brillando en la plantilla del Aston Villa es el centrocampista inglés Morgan Rogers, autor de 7 goles y 3 asistencias en 18 partidos de Premier League.



Pese a lo ocurrido en Villa Park, los Gunners saltarán al césped todavía como favoritos, primero por su rol de líderes y por llevar casi ocho meses sin perder en su cancha en Premier League.



Pero si el Aston Villa se impone también en este segundo asalto, ambos equipos quedarán empatados a 42 unidades, abriendo las puertas de liderato en solitario al Manchester City (2º, 40 puntos) y poniendo sobre la mesa la seria candidatura de los Villanos al título. El equipo de Birmingham conquistó en 1981 su séptima y última liga inglesa.



Atento a lo que ocurra el martes en el Emirates estará el Manchester City, que visitará el jueves al Sunderland, buscando abrir el año con una victoria que mantenga a los Citizens en lo alto.



Ese mismo día, el Liverpool (4º) recibirá al Leeds (16º), mientras que Chelsea (5º) y Bournemouth (15º) se verán las caras el martes.



