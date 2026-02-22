Arsenal aleja fantasmas tras ganar el derbi ante Tottenham en la Premier League 2026

Londres, Reino Unido | El líder Arsenal se llevó los tres puntos en un tenso derbi del norte de Londres este domingo en la cancha del Tottenham (4-1), una victoria que los Gunners necesitaban para alejar los fantasmas surgidos tras dos empates decepcionantes en la Premier League 2026.

Los hombres de Mikel Arteta ganaron el duelo estelar de la 27ª jornada en terreno hostil, en gran parte gracias a un doblete de Eberechi Eze, quien no marcaba en liga desde su triplete en la ida (4-1) en noviembre.

Eze había estado cerca de fichar por los Spurs antes de llegar al Arsenal procedente del Crystal Palace en agosto.

"Demostramos de qué pasta estamos hechos, pero hay que demostrarlo una y otra vez", celebró el técnico vasco de los Gunners.

El delantero centro Viktor Gyökeres, criticado al inicio de temporada por su rendimiento irregular, también firmó dos tantos en uno de sus mejores partidos con la camiseta roja (47’, 90+4’).

Colchón de cinco puntos

Los Spurs del nuevo entrenador Igor Tudor, lastrados por numerosas lesiones, se mantuvieron muchos minutos en el partido con el gol de Randal Kolo Muani, el primero del internacional francés en la Premier.

En la clasificación, el Arsenal (1º, 61 puntos), que lleva 22 años sin conquistar la liga inglesa, recupera un colchón de cinco unidades sobre el Manchester City (2º, 56 puntos), al que visitará en abril.

Los Gunners cuentan, sin embargo, con un partido más que los Citizens, el disputado el miércoles en Wolverhampton (2-2), correspondiente a la 31ª jornada adelantada.

Este domingo, el Arsenal recuperó sensaciones a costa de su rival histórico, un Tottenham que es 16º con apenas cuatro puntos más que el primer equipo en zona de descenso, el West Ham.

Horas antes, un gol de Alexis Mac Allister permitió al Liverpool imponerse sobre la bocina al Nottingham Forest (1-0) y volver a la senda hacia la próxima Liga de Campeones.

Mac Allister, salvador

El volante argentino marcó en el tramo final del partido: primero vio anulado un tanto por mano (89’), pero luego convirtió el gol de la victoria tras revisión del VAR, que descartó un fuera de juego del capitán Virgil van Dijk (90+7’).

Ese desenlace permite al Liverpool (6º, 45 puntos) igualar en unidades al Chelsea (4º, 45 puntos), que empató la víspera ante el Burnley, y al Manchester United (5º, 45 puntos), a la espera de su visita el lunes al Everton.

"Sentimientos encontrados, siendo sincero", declaró Mac Allister. "Me encanta marcar y ganar, así que en ese sentido es un gran día. Pero no creo que hayamos jugado muy bien. Hay muchas cosas que debemos mejorar", añadió.

El Nottingham Forest (17º, 27 puntos) se mantiene dos unidades por encima del West Ham (18º, 25 puntos).

Tres días después de su victoria 3-0 en Estambul ante el Fenerbahçe en el playoff de la Europa League, en el debut del entrenador Vitor Pereira, los Tricky Trees dominaron el primer tiempo ante unos Reds imprecisos, sin remates entre los tres palos y con dificultades para sostener la posesión.

También este domingo, el Fulham (10º) venció 3-1 al Sunderland (12º), convirtiéndose en el segundo equipo en ganar en el Stadium of Light esta temporada. El doblete del delantero mexicano Raúl Jiménez dio los tres puntos al conjunto dirigido por Marco Silva.

El atacante cabeceó a la red un córner lanzado por Alex Iwobi y luego mantuvo su efectividad desde el punto penal en la Premier, con 13 lanzamientos convertidos.