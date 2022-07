Arrestan en Guatemala a periodista crítico de presidente y fiscal general

Por AFP Agencia | 30 de julio de 2022, 9:00 AM

Ciudad de Guatemala, Guatemala | La policía de Guatemala arrestó el viernes al periodista José Rubén Zamora, presidente del diario El Periódico, denunciante de supuestos actos de corrupción del gobernante Alejandro Giammattei y de la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos.



Zamora fue detenido en su residencia en el sur de Ciudad de Guatemala por una investigación bajo reserva señalado de lavado de dinero, dijo Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP).



"La aprehensión no tiene ninguna relación con su calidad de periodista sino por un posible hecho de lavado de dinero en su calidad de empresario", declaró Curruchiche, agregado recientemente por Estados Unidos en un listado de actores "corruptos y antidemocráticos" o Lista Engel.



Según Estados Unidos, el funcionario ha dirigido investigaciones por acusaciones espurias contra exfiscales antimafias.



La FECI también allanó la sede del rotativo en una operación que el medio atribuyó a represalias por sus publicaciones sobre corrupción en el gobierno y de Porras, respaldada por Giammattei.



"Me pongo a disposición de la justicia a ver qué hay. Me imagino que debe haber una conspiración, una persecución, debe haber algo montado y si ese es el caso hay que pagar con cárcel el amor a Guatemala", dijo Zamora a periodistas en su traslado a tribunales.



El Periódico ha recibido reconocimientos internacionales por su trabajo, entre ellos el de Medio Destacado en los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España 2021.



El Ombudsman Jordán Rodas lamentó la detención de Zamora y recordó que el periodista goza de medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



"Estamos en un momento muy difícil. Yo no quisiera pensar que estamos llegando a ser una Nicaragua 2.0", señaló Rodas en referencia al procesamiento y condena de periodistas críticos del presidente Daniel Ortega en los últimos años.



En junio, la CIDH añadió a Guatemala a su lista de países donde observa graves violaciones a los derechos humanos, cargo que Giammattei rechaza. Allí figuran Cuba, Venezuela y Nicaragua.



Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la ONG Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), señaló en Twitter que la detención de Zamora "es un ataque inaceptable al ejercicio del periodismo".



El MP, bajo conducción de Porras, ha sido cuestionado por detener y procesar a varios jueces y fiscales antimafias, aunque la entidad asegura que todos ellos incumplieron funciones.



La fiscal Porras fue sancionada por Washington el año pasado e incluida en la Lista Engel.