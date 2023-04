Arranca juicio civil contra Trump por acusaciones de violación

25 de abril de 2023, 11:34 AM

El juicio por violación contra el expresidente Donald Trump, acusado por la periodista estadounidense E. Jean Carroll de haberla violado en los años 1990, se inició este martes en Nueva York con la selección del jurado.



La escritora y experiodista asegura que Trump la violó en los probadores de unos grandes almacenes neoyorquinos y luego la difamó tras hacer públicas estas alegaciones años después.



Trump, de 76 años, enfrenta una cascada de casos judiciales que pueden suponer una amenaza para sus aspiraciones de llegar de nuevo a la Casa Blanca en las elecciones de 2024.



El inicio de este juicio, que se realiza tras la querella interpuesta por Carroll contra Trump, se produce unas semanas después de la imputación penal del expresidente por la fiscalía de Nueva York por un eventual soborno a una actriz porno.



Carroll, excolumnista de la revista Elle, alega que Trump la violó en el probador de los lujosos almacenes Bergdorf Goodman en la 5ª Avenida en Manhattan en 1995 o 1996.



Según la querellante, de 79 años, la violación se produjo después de que Trump le pidiera opinión para comprar un regalo de lencería femenina.



Carroll, quien acudió este martes al tribunal, contó estos hechos en un libro del que la revista New York Magazine publicó un extracto en 2019.



El entonces presidente respondió que no la conocía, que "no era su tipo" y que era una "mentira total".



Inicialmente, Carroll se querelló contra Trump en 2019 solo por difamación, ya que la presunta violación había prescrito.



Pero el 24 de noviembre de 2022 entró en vigor una ley en el estado de Nueva York ("Adult Survivors Act") que permite, durante un año, a las víctimas de agresiones sexuales presentar demandas en la justicia civil.



A raíz de esa ley, la defensa de Carroll presentó una nueva demanda contra Trump por "manosearla, toquetearla y violarla".



También incluye difamación por un mensaje en su red Truth Social en octubre, en el que niega las acusaciones de violación y tacha a Carroll de "timo completo".



"Daño psicológico"