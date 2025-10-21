Argentina firma acuerdos de colaboración y formación con el FBI

El Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina anunció el lunes (20.10.2025) la firma de dos acuerdos con el FBI de Estados Unidos enfocados en "combatir el terrorismo y las organizaciones criminales" y en la formación de personal argentino.

"Firmamos dos acuerdos con el FBI para fortalecer la seguridad nacional, combatir el terrorismo, a las organizaciones criminales, y potenciar la formación y la tecnología de investigación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), anunció el ministerio a través de la red social X.

El primero de ellos consiste de "intercambio de información y cooperación técnica entre el FBI y el Centro Nacional Antiterrorista (CNA)" con el fin de "combatir el terrorismo, su financiamiento y a las organizaciones criminales", explicó.

El segundo apunta a la "capacitación, apoyo técnico y desarrollo tecnológico entre el FBI, el DFI de la PFA y el Ministerio de Seguridad Nacional".

Cooperación en varios ámbitos

"Fortalecemos la investigación criminal y la lucha contra el crimen organizado con investigación de primer nivel", añadió el texto.

El anuncio del ministerio coincide este lunes con la firma de un acuerdo 'swap' de intercambio de monedas por 20.000 millones de dólares entre Argentina y Estados Unidos, uno de los pilares del auxilio financiero del Gobierno Donald Trump al de Javier Milei, a quien además ha brindado su respaldo político y electoral.

El mandatario argentino considera a Estados Unidos como su principal aliado en materia de política exterior junto con Israel y desde su llegada a la Presidencia en diciembre de 2023 ha viajado ya 13 veces a ese país.