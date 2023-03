Argentina enfrentará a Panamá con todas sus estrellas

3 de marzo de 2023, 11:55 AM

Argentina festejará en su casa la Copa del Mundo conseguida en Qatar 2022 con dos amistosos ante Panamá y Curazao en las próximas semanas, con el astro Lionel Messi entre los convocados y el joven Alejandro Garnacho (Manchester United) en la nómina, informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).



Tras confirmarse hace unos días la renovación del contrato de Lionel Scaloni como entrenador de la Albiceleste, la selección argentina disputará dos amistosos para celebrar la obtención del título.



El primero será frente a Panamá el 23 de marzo en Buenos Aires, y cinco días después contra Curazao en Santiago del Estero (norte).



El equipo campeón regresó a Argentina tras la obtención del título a fines de diciembre, y fue recibido en las calles por millones de personas en un paseo que no pudo completarse porque la multitud desbordó todas las previsiones.



Para estos encuentros, los primeros en suelo argentino desde marzo del año pasado, Scaloni citó a los mismos 26 jugadores que participaron en la gesta mundialista, la tercera Copa del Mundo que Argentina obtuvo después de 36 años de espera.



Pero también fueron citados varios jugadores que no llegaron a ser parte del plantel definitivo, como Giovani Lo Celso, que se lesionó pocas semanas antes del Mundial, y Nicolás González, también de baja por problemas físicos.



Además, ya con la mira puesta en las próximas competencias, Scaloni citó a algunos jóvenes de buena proyección, incluido el atacante Alejandro Garnacho, de 18 años, que en los últimos meses se afirmó como referente en el Manchester United.



Lista de convocados:



Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Ajax, Países Bajos), Franco Armani (River Plate).



Defensas: Juan Foyth (Villarreal, España), Gonzalo Montiel (Sevilla, España), Marcos Acuña (Sevilla), Nahuel Molina (Atlético de Madrid, España), Nehuén Pérez (Udinese, Italia), Germán Pezzella (Betis, España), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Lisandro Martínez (Manchester United, Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia) y Lautaro Blanco (Elche, España).



Volantes: Leandro Paredes (Juventus, Italia), Guido Rodríguez (Betis), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Máximo Perrone (Manchester City, Inglaterra), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Facundo Buonanotte (Brighton, Inglaterra), Alexis Mac Allister (Brighton), Thiago Almada (Atlanta United, Estados Unidos), Giovani Lo Celso (Villarreal), Emiliano Buendía (Aston Villa, Inglaterra) y Valentín Carboni (Internazionale, Italia).



Delanteros: Lionel Messi (PSG, Francia), Paulo Dybala (AS Roma, Italia), Lautaro Martínez (Inter), Ángel Di María (Juventus), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Julián Álvarez (Manchester City), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás González (Fiorentina, Italia) y Alejandro Gómez (Sevilla).