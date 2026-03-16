Arbeloa elogia a Mbappé y lo califica como “el mejor jugador del mundo”

Mánchester, Reino Unido | En la víspera de la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City, el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, elogió este lunes a su plantel y al delantero francés Kylian Mbappé, de regreso tras una lesión de rodilla, al que calificó como “el mejor jugador del mundo”.

Preguntado sobre si el Real Madrid es más competitivo sin Mbappé sobre el césped, el técnico merengue respondió: "Es complicado pensar que sin el mejor jugador del mundo un equipo puede ser más competitivo, pero eso habla muy bien del plantel del Real Madrid, del esfuerzo que están haciendo muchos de sus jugadores, del nivel y de la calidad de todos ellos. Así que estoy feliz de que, sin tener al mejor jugador del mundo, la gente hable muy bien de cómo está el equipo".

Recuperado de su lesión de rodilla, el astro francés podría tener minutos ante el Manchester City.

Arbeloa expresó su voluntad de que el equipo salga con la misma mentalidad que en casa, donde el uruguayo Federico Valverde marcó los tres goles del equipo blanco (3-0).

"Quiero ver al mismo Real Madrid que en la ida. Tenemos que salir a ganar y tener el mismo compromiso que en la ida o incluso más, porque sabemos que este campo no va a ser fácil y van a empujar mucho. Humildad y ambición es lo que se tiene que ver mañana".

El técnico español también descartó la presencia del volante inglés Jude Bellingham, lesionado, para el partido en el Etihad Stadium.