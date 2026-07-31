Arabia Saudita anuncia alianza de países para asegurar el mar Rojo

Arabia Saudita acaba de anunciar la creación de una coalición marítima de más de 10 países para asegurar la navegación en el mar Rojo. El anuncio se produce en medio de la tensión en el estratégico estrecho de Bab al Mandeb por la amenaza de los rebeldes hutíes de Yemen.

Aliado de Irán, los hutíes anunciaron la semana pasada un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita, seguido de la reivindicación de varios ataques contra petroleros sauditas en el mar Rojo.

Arabia Saudita depende del estrecho de Bab al Mandeb, situado en el extremo sur del mar Rojo, para continuar sus exportaciones de petróleo, mientras que Irán mantiene bajo control el estratégico estrecho de Ormuz, al otro lado de la península.

Integrada por 14 países

La coalición anunciada por Riad reúne 14 países. Su objetivo es "reforzar la seguridad marítima, proteger la libertad de navegación, asegurar las vías comerciales internacionales y las rutas de suministro de energía, así como proteger los intereses marítimos comunes en el estrecho de Bab al Mandeb, el mar Rojo y el golfo de Adén", según un comunicado conjunto publicado por el Ministerio de Defensa saudita.

El texto de Arabia Saudita insiste en que la alianza tiene un "carácter puramente defensivo" y que "no va dirigida contra ningún país". Entre los miembros están Kuwait, Baréin, Catar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania, Nigeria, entre otros.

ms (reuters/afp)