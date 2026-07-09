Aprueban compleja operación internacional para rescatar de emergencia a 30 belugas

Las autoridades de Estados Unidos y Canadá aprobaron un rescate de emergencia para 30 ballenas beluga que permanecen en Marineland, un parque marino ubicado en Ontario que cerró sus operaciones y que, según organizaciones y expertos, ya no puede garantizar el cuidado adecuado de los animales.



La autorización fue otorgada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), que determinó junto con las autoridades canadienses que el traslado de los cetáceos es la mejor opción para proteger su bienestar.

La decisión llega tras meses de preocupación por el futuro de las belugas que continúan en las instalaciones del parque. Según el medio CBC, grupos defensores de animales habían solicitado una intervención urgente al considerar que existía una situación de emergencia.



En un comunicado, SeaWorld confirmó que recibió la aprobación para participar en el operativo y describió la situación como una "emergencia de bienestar animal".

"Estas ballenas viven actualmente en Marineland de Canadá, un parque que ha cerrado y que ya no puede proporcionar los cuidados necesarios a largo plazo. Esto ha creado una situación urgente de bienestar animal que requiere la intervención de expertos acreditados en vida marina", señaló la organización.

El rescate será liderado por un grupo de acuarios acreditados por la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA), entre ellos SeaWorld San Antonio, SeaWorld San Diego, Shedd Aquarium, Georgia Aquarium y Oceanogràfic Valencia, en España. Además, Mystic Aquarium colaborará con apoyo técnico y logístico durante la operación.



De acuerdo con WIVB, los animales serán trasladados gradualmente una vez que equipos veterinarios completen las evaluaciones de salud y determinen que cada ejemplar está en condiciones de viajar.



SeaWorld destacó que se trata de una operación internacional de gran complejidad, que involucra a gobiernos, especialistas en cuidado animal, veterinarios y múltiples instituciones acreditadas.



En las próximas semanas, los equipos de rescate comenzarán a preparar a las belugas para su traslado. Una vez lleguen a sus nuevos hogares, recibirán atención veterinaria permanente, dietas especializadas, monitoreo constante de la calidad del agua y cuidados adaptados a sus necesidades.



"Estas ballenas necesitan ayuda y nosotros estamos listos para ayudarlas", finalizó SeaWorld.









