Aparecen los primeros videos que muestran la fuerza del sismo que sacudió a México este viernes

Las redes sociales y los medios de comunicación mexicanos empezaron a divulgar los videos que muestran la fuerza del sismo que sacudió a ese país este viernes por la mañana (ver videos adjuntos).

Según la agencia de noticias AFP, el sismo fue magnitud 6,5 con epicentro en Guerrero, en el suroeste de México, causando escenas de confusión pero sin "daños graves", según las primeras informaciones oficiales.

La misma fuente agregó que "la violenta sacudida fue precedida un minuto antes por las alarmas de advertencia, que en un largo fin de semana de inicio de año despertaron muchos mexicanos y turistas, algunos de los cuales salieron a las calles aún en pijama.

El temblor obligó a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, a suspender su habitual conferencia de pensa para evacuar el lugar, junto con los periodistas presentes.