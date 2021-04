Aparece madre de niño hallado solo en frontera de EEUU, dice hermano

Meylin Obregón, la madre del niño nicaragüense de 10 años que fue hallado andando solo en la frontera entre México y Estados Unidos, fue liberada este martes por sus presuntos secuestradores en suelo mexicano, informó su hermano.



"Tengo la mejor noticia del mundo, mi hermana ha sido liberada.. .Quiero que todo el mundo sepa, que mi hermana ha sido liberada de las manos de la mafia", aseguró Misael Obregón, en un video colgado en YouTube, sin precisar cómo se consiguió su liberación y si volverá a Nicaragua.



Meylin Obregón partió el pasado 7 de febrero de El Paraíso, una comunidad del Caribe Sur de Nicaragua, rumbo a Estados Unidos junto con su hijo Wilton Eniel Gutiérrez, de 10 años.



Según contó desde Nicaragua el padre del menor, Lázaro Gutiérrez, Meyling realizó la travesía con la intención de encontrarse con su hermano Misael en Estados Unidos.



Pero el pasado 1 de abril, un oficial de la patrulla fronteriza estadounidense encontró al niño solo caminando en una zona desértica, conocida como La Grulla, en Texas, frontera con Tamaulipas, México.



"¿Me puede ayudar? (...) Yo venía con un grupo y me dejaron botado y no sé dónde están", le dijo el niño al oficial que se movilizaba en una patrulla, de acuerdo a un video que se viralizó en las redes sociales.



El tío del menor, Misael Obregón, quien reside en Estados Unidos, explicó que sus parientes habían sido rechazados en la frontera y deportados a México.



Ya en México, dijo Misael, madre e hijo fueron secuestrados por delincuentes, que tras una negociación, liberaron solo al niño, mientras que la madre quedó supuestamente cautiva.



El menor se "encuentra en buen estado de salud" en el albergue Southwest Key de Texas, precisó el martes la policía nicaragüense, que informó que realizan trámites por los canales diplomáticos para repatriar al niño.



La vicepresidente nicaragüense y primera dama, Rosario Murillo, dijo que habían solicitado la cooperación de las autoridades mexicanas y de la Interpol para localizar a Meylin.



Pero el tío del niño dijo a la prensa local que no quiere que Nicaragua repatrie a Wilton sino que se quede en Estados Unidos.



Millares de menores no acompañados originarios de Centroamérica llegan a la frontera estadounidense con la intención de recibir asilo en ese país.



El número de menores no acompañados detectados en la frontera sur estadounidense registró en marzo un aumento de 100% respecto al mes anterior, al sumar más de 18.000 niños, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).