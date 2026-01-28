Anuncian descuento de hasta 50% en boletos para ver el clásico de leyendas Real Madrid vs Barcelona

Si usted es de los que quería acudir al clásico de leyendas Real Madrid ante Barcelona y aún no se decía ir, le contamos que hay buenas noticias.

La productora Experiencias MKP dio a conocer una promoción especial del 50% de descuento en entradas seleccionadas, habilitada a partir de este miércoles 28 de enero.

“Esta iniciativa busca abrir las puertas del estadio a padres, madres, hijos y aficionados de todas las edades, brindando una oportunidad real de disfrutar un evento de talla internacional en un ambiente familiar y accesible. Los interesados pueden ingresar a www.kuikpei.com y elegir entre las localidades disponibles donde aplica la promoción, válida por tiempo limitado y hasta agotar existencias”, explicó el comunicado.

Entre las figuras ya confirmadas para este esperado encuentro destacan Ronaldinho, Iker Casillas, Guti, Claude Makélélé, Carles Puyol, Rivaldo, Javier Saviola y Pepe. El resto de los jugadores que completarán las nóminas de ambos clubes será anunciado próximamente.

Los precios regulares del evento son: Sol Norte y Sur $100, Sombra Este y Oeste $130, Balcón Este y Oeste $195 y Platea Este y Oeste $230, a los cuales se les aplicará el 50% de descuento en las localidades seleccionadas por tiempo limitado hasta agotar existencias.

El clásico entre Real Madrid Leyendas ante el Barça Legends será este 7 de febrero a las 6 p. m. en el Estadio Nacional.