Anulan próximo debate entre Trump y Biden, dicen medios de EE.UU.

Washington, Estados Unidos | La comisión encargada de organizar los debates de la campaña electoral de Estados Unidos anunció el viernes que canceló el segundo duelo verbal entre Donald Trump y Joe Biden, inicialmente previsto para el próximo jueves en Miami, Florida.



Tras el contagio del presidente estadounidense con el coronavirus, el comité decidió que el debate se realizara en forma virtual, algo que Trump rechazó de plano.



"Hoy está claro que no habrá debate el 15 de octubre", escribió la comisión en un comunicado, señalando que está centrada en los "preparativos para el último debate presidencial, previsto para el 22 de octubre" en Nashville, Tennessee.



Se esperaba que en el debate de Miami los votantes hicieran preguntas a los candidatos.



Trump "obviamente no tiene el valor de responder a los votantes sobre su balance" junto a Joe Biden, dijo Andrew Bates, portavoz del candidato demócrata.



"Es vergonzoso que Donald Trump haya esquivado el único debate en el que los votantes podían hacer preguntas, pero no es una sorpresa", añadió a la AFP.



Tras el anuncio del debate virtual, el equipo de Trump acusó a los organizadores de querer evitar un enfrentamiento directo entre el presidente que busca la reelección y Biden.



El equipo de Trump exigió que el debate del 15 de octubre se pospusiera para sostener un solo encuentro final el 29 de octubre, cinco días antes de las elecciones, lo que Biden rechazó.



Los dos políticos sostuvieron un primer choque el 29 de septiembre en Cleveland, Ohio, en un caótico debate de casi una hora y media, plagado de insultos e interrupciones mutuas.



