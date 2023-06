Ángel Di María anuncia su salida de la Juventus

"Llego al final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo. Me voy con ese sabor amargo de no haberlo conseguido, pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que formé parte", escribió Di María en su texto.