Ancelotti sobre Mbappé: "Tenemos que ayudarlo a adaptarse"

"Mbappé es un talento extraordinario, tenemos que ayudarlo a adaptarse lo más pronto posible", valoró el sábado el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, en la víspera del primer partido del club blanco esta temporada en LaLiga contra el Mallorca este domingo a la 1:30 p. m.



"Él ha entrado muy bien en el vestuario, muy serio, con humildad", añadió el técnico italiano sobre el atacante francés, que anotó un gol en la Supercopa de Europa ganada el miércoles contra el Atalanta (2-0).



"Yo nunca voy a decir a un jugador cuántos goles tiene que marcar, lo que les pido es dar todo lo que tienen para el equipo, nada más. Cada uno tiene sus cualidades, ya sean técnicas, tácticas o de motivación, y tiene que ponerlas para el equipo", dijo Ancelotti.



Al ser preguntado sobre las inmensas expectativas que rodean al Real Madrid, vigente campeón de España y de Europa, Ancelotti respondió que "nadie habla de sextete o heptete, solo hablamos de los partidos que tenemos que jugar" aunque reconoció que "con esta plantilla se puede competir sin duda en todas las competiciones".



"No podemos pensar en lo que va a pasar en mayo. Tenemos que prepararnos para llegar bien a mayo, trabajar cada día", resumió, antes de una temporada especialmente larga para el Real Madrid, con el añadido de un Mundial de Clubes en julio a un calendario ya de por sí sobrecargado.



"Estamos pensando en algunos momentos de la temporada en dar vacaciones individuales a los jugadores, una semana un jugador no va a jugar y se irá a descansar con su familia. Lo estamos evaluando, sobre todo para los jugadores internacionales, que son los más afectados", reveló Ancelotti, como medida para contrarrestar el exceso de partidos para los jugadores.



Al ser preguntado sobre si se reforzará alguna línea, Ancelotti declaró que la plantilla estaba "cerrada" y opinó que no es necesario fichar jugadores para la defensa.



"No necesitamos un central, primero porque pensamos que (David) Alaba se va a recuperar pronto y bien, y segundo porque tenemos jóvenes que están listos para poder jugar con nosotros", valoró el italiano.