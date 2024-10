Ancelotti: "Mbappé ha querido viajar para jugar"

"Ha querido viajar para jugar", reveló el técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti, este martes en rueda de prensa en la víspera del choque de Champions ante el Lille, este miércoles a la 1 p. m., sobre la presencia de Kylian Mbappé, que se ha recuperado "muy rápido" de su lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.



Mbappé, que según varios medios españoles iba a estar al menos tres semanas de baja, se lesionó el pasado martes ante el Alavés (victoria blanca 3-2).



Pregunta: ¿Cómo está Mbappé? ¿Ha pedido viajar? ¿Podría jugar?



Respuesta: "Ha recuperado muy rápido, solo ha entrenado ayer, de manera individual, pero como solo ha sido una semana no ha perdido su condición. Hoy hará todo el entrenamiento con los otros y luego tomaremos la decisión correcta y adecuada teniendo en cuenta que la última cosa que queremos hacer es arriesgar".



"Ha tenido una sobrecarga, ahora con las nuevas tecnologías se habla de grado 1 o 2, antiguamente era el músculo cargado. En poco menos de una semana ha recuperado y ha querido viajar para jugar, se encuentra bien. Hay que ver si está a tope, si está al 100%, puede jugar. Si no hay riesgo juega desde el primer minuto".



P: ¿Qué importancia le da a este partido? ¿Qué opinión le merece el Lille?



R: "Hay que sumar puntos con este nuevo formato y estamos aquí para eso. El rival juega muy bien, con jóvenes de calidad. El Lille ha trabajado muy bien en los últimos años, compitiendo en Francia y en Europa, sacando jugadores importantes. Como siempre en todos los partidos ahora hay que luchar y competir. Se puede mejorar nuestro nivel y estamos listos para mejorarlo en un momento de la temporada en el que hay muchos partidos pero veo al equipo bastante bien".



P: ¿Puede ser Luka Modric una solución para sustituir a Toni Kroos en el once titular?



R: "Su nivel fue muy alto contra el Atlético, el mejor para mí. No buscamos sustituir a Kroos porque es insustituible, tenemos que buscar otra manera de jugar. Estoy de acuerdo en que de momento no hemos mostrado todo nuestro potencial, pero estoy convencido al 100% de que lo mostraremos muy pronto".