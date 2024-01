Ancelotti: "Hemos arreglado los daños que nos hizo el Atlético"

9 de enero de 2024, 9:53 AM

"Es el calendario, es lo que hay, nos ha tocado el Atlético, personalmente no me gusta encontrarme al Atlético de Madrid porque siempre es complicado contra ellos", confesó el técnico merengue.  "Creo que es lo que piensa también el Atlético. Son dos equipos muy fuertes y van a disfrutar las aficiones de los dos equipos", añadió Ancelotti.

Preguntado por si ya es el entrenador más identificable del Real Madrid como lo es Simeone para el Atlético, Ancelotti consideró que "me encuentro muy bien en este ambiente blanco".



"Y como observador exterior, creo que Simeone se encuentra muy bien en el Atlético, es el perfil ideal para el Atlético porque si no, no llevaría tantos años", aseguró el técnico meregue.