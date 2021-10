Ancelotti: "El partido contra el Sheriff nos ha afectado el orgullo"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, admitió este sábado en rueda de prensa que la derrota del martes en Liga de Campeones frente al Sheriff Tiraspol (2-1) "ha afectado al orgullo" del equipo.

"El partido contra el Sheriff nos ha afectado el orgullo, es verdad. Mañana vamos a reaccionar, a hacer un buen partido", dijo el italiano en referencia al encuentro contra el Espanyol el domingo (14h15 GMT) por la 8ª jornada de LaLiga. "Vamos a hacer todo lo que necesitamos para ganar el partido".

"La derrota (contra el Sheriff) me afecta físicamente. Mentalmente no, me hace más fuerte. Pero físicamente sí, no duermo. Como cada vez que no ganamos, pasa lo mismo, no se duerme", desveló 'Carletto'.

Preguntado sobre Eduardo Camavinga, el técnico se mostró satisfecho pero exigente.

"Se ha incorporado muy bien, tiene buena personalidad, calidad. Pero tiene que mejorar, porque todavía en el posicionamiento tiene que hacerlo mejor", indicó.

"Pero es normal, es muy joven (18 años), tiene calidad, ha puesto mucha energía en el equipo y esto es bueno", analizó.

Ancelotti confirmó que el lateral izquierdo Ferland Mendy estará de vuelta después de la ventana internacional de la próxima semana.

"Está bastante bien, ha empezado a entrenar con el equipo, no le hemos subido mucho la carga porque queremos aprovechar el parón para meterle en una condición óptima para jugar. Después del parón, podrá jugar desde el primer partido", explicó.

Cuestionado sobre el atacante Eden Hazard, el entrenador aseguró que "está bien, le falta un poco de continuidad, algunas cosas las está haciendo como las hacía antes".

"Necesita más confianza y poco a poco va a ir mejorando", cerró.