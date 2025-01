Ancelotti dice que no le molesta que le cuestionen por los resultados

Madrid, España | Después de una semana convulsa tras perder la Supercopa ante el Barcelona (5-2) y la sufrida clasificación a cuartos de la Copa el jueves frente al Celta, el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, con semblante serio, confesó este sábado que no le molesta que cuestionen su labor.

"Me siento respaldado y será así hasta el último que me quede aquí. No hay ningún problema. Seguimos trabajando e intentando hacerlo lo mejor siempre. No me molesta para nada que me cuestionen porque es mi trabajo", aseguró Ancelotti en rueda de prensa previa al enfrentamiento liguero contra Las Palmas el domingo.

El técnico admitió su "responsabilidad" en la derrota ante el Barça en la final de la Supercopa, aunque negó que el equipo esté "a la deriva".

"Los partidos de Liga hay que competirlos todos. Empieza la segunda parte de la temporada, estamos cerca del primero y hay que sumar puntos", agregó Ancelotti, cuyo equipo es segundo en la clasificación, a un punto del Atlético, líder, y con cinco puntos de ventaja sobre el Barcelona, tercero.

El preparador italiano elogió al francés Kylian Mbappé, al afirmar que está mejorando y que cada vez se involucra más en cada partido.

"No sé si es más líder o no, pero cada día que pasa busca más protagonismo en el campo. Fuera del campo y en los entrenamientos es siempre muy humilde. Ahora muestra un nivel muy alto en el campo y eso nos ayuda. Creo que su periodo de adaptación terminó, como dije hace un mes. En cada partido sube su nivel", dijo.

El atacante galo tuvo dificultades para encontrar su máximo nivel tras fichar el pasado verano boreal, pero ahora ya cuenta con 16 goles en 29 partidos en todas las competiciones disputadas.

Ancelotti también reveló que el defensa austríaco David Alaba podría regresar ante el conjunto canario, más de un año después de una grave lesión de rodilla.

"Alaba está bien. Ayer (contra el Celta) jugó 40 minutos. Le falta ritmo, pero la rodilla está bien. Estará en la convocatoria y podría tener minutos. No puede empezar el partido, pero tendrá minutos", remarcó.