Ancelotti defiende a un Mbappé envuelto en polémica

"No lo veo para nada afectado", declaró el técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti este viernes acerca de Kylian Mbappé, al que los medios suecos relacionan con una investigación por presunta violación, añadiendo que percibe al delantero como "feliz e ilusionado".

"No lo veo para nada afectado, está feliz, ilusionado por aportar al equipo y trabajando muy bien. No estoy aquí para comentar especulaciones, me focalizo en el trabajo que hace, le ha venido bien el descanso. A las especulaciones de fuera no les doy cuenta", despejó el técnico italiano en la víspera de jugar contra el Celta en la Liga.

La fiscalía sueca anunció el martes la apertura de una investigación por violación tras la estancia de Mbappé y de un grupo de amigos la semana pasada en Estocolmo, sin citar nombres, aunque medios suecos afirman que el futbolista aparece en el dosier del caso.



La abogada del capitán de la selección francesa aseguró el mismo día desconocer si la investigación abierta en Estocolmo por violación implica directamente al futbolista, como aseguran los diarios suecos Aftonbladet y Expressen.



Medios franceses publicaron el jueves que el delantero habría mantenido "relaciones sexuales" con una mujer de "manera consentida".



El diario Le Parisien y la radio RMC Sports añadieron que Mbappé tiene mensajes de la mujer "con tono positivo", contando la historia de un "encuentro feliz".



'Cerca del 100%'



Tras regresar de Suecia y pasar por Córcega, Mbappé, que no acudió a la convocatoria de la selección francesa por descanso tras una lesión, se reincorporó a los entrenamientos del Real Madrid.



Le preguntaron a Ancelotti qué le parecía que el jugador hubiera viajado a Suecia durante sus días de descanso.



"Cada uno elige lo que quiere hacer. Yo me fui a Londres dos días y no he pedido permiso a nadie. Tampoco tengo una agencia de viajes para organizar los viajes de los jugadores", dijo.



"Hablo con los jugadores todos los días, veo al jugador todos los días, trabaja muy bien", añadió Ancelotti, cuya rueda de prensa estuvo centrada en la estrella.



"Ha aprovechado este parón para mejorar su condición, está muy bien, con ganas de jugar mañana. Estos 15 días le han ayudado mucho porque es un jugador distinto al que era antes del parón", continuó.



Mbappé tuvo una lesión en el muslo a finales de septiembre y el seleccionador francés Didier Deschamps consideró que darle descanso durante el parón de octubre era la mejor opción de cara al largo plazo. Aunque el futbolista sí reapareció con su club.



"Lo veo cerca del 100%, es un placer verlo entrenar", concluyó Ancelotti.



El Real Madrid arranca ante el Celta un encadenamiento de partidos que incluye el duelo de Champions ante el Borussia Dortmund el martes -repetición de la última final que ganó el gigante blanco- y el Clásico frente al Barcelona en el Santiago Bernabéu el sábado.