Ancelotti confirma regreso de Militao tras su grave lesión de rodilla

30 de marzo de 2024, 8:58 AM

"Vuelve Militao, que es la noticia más importante. Está disponible, ha entrenado bien pero no está al 100% porque le falta todavía jugar más al fútbol", declaró Ancelotti en la conferencia de prensa previa al duelo contra el Athletic de Bilbao en la 30º jornada del campeonato español.

La vuelta a una convocatoria de Militao no significa que el defensor brasileño vaya a ser titular en el partido del domingo: "Puede que mañana tenga minutos o puede que no. Su condición física es buena, la rodilla está bien y solo le falta acostumbrarse a jugar en un campo grande y con los compañeros. Se ha recuperado muy bien y tenemos que darle tiempo para que regrese a su mejor nivel".

De hecho, Courtois no podrá reaparecer esta temporada tras haber sido operado hace unos días de los meniscos, cuando ya encaraba la recta final de su recuperación de una lesión de ligamentos de la rodilla.

"Hay una cosa que me preocupa mucho de Vinicius a día de hoy. Y es que mañana no puede jugar. Eso es lo único que me preocupa", relativizó Ancelotti.