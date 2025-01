Ancelotti asegura que la fecha de su marcha del Real Madrid no la pondrá él

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó este martes, en la previa del duelo de Champions League ante el Salzburgo, que "la fecha" de su marcha del club blanco no la pondrá él mismo.

"La fecha de salida del club no la voy a decidir yo nunca. ¿Cuándo llegará? No lo sé. Tengo una ventaja y un objetivo por el hecho de que tenemos a Florentino Pérez (presidente) durante los próximos cuatro años y me conoce muy bien", aseveró un rotundo Ancelotti.

Sobre el duelo ante el Salzburgo, el preparador italiano señaló que se trata de un partido importante: "Falta poco para que se cierre esta primera fase y tenemos que sumar todos los puntos posibles.

En cuanto a su posición en la tabla, vigésimo con 9 puntos, indicó que el equipo debe ganar a los austríacos.

"No tenemos muchas posibilidades de entrar entre los ocho primeros. Hay que ganar y esperar y si tenemos que jugar los play-offs jugaremos con todas las ganas sabiendo que es un calendario exigente", recalcó.

Respecto al nivel de juego, Ancelotti afirmó que resulta "difícil decir en qué porcentaje está el equipo".

"A nivel ofensivo estamos sacando un buen rendimiento, a nivel defensivo tenemos que mejorar mucho; si somos capaces de ello, vamos a pelear todas las competiciones", remarcó el técnico, que no se atrevió a hacer un análisis sobre el nuevo formato de la Liga de Campeones.

"El hecho de jugar dos partidos más es complicado, pero habrá que evaluarlo todo al final de la temporada", dijo.