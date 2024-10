Ancelotti apunta a la falta de "intensidad" como problema del Real Madrid

Madrid, España | El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti señaló en la rueda de prensa previa de este viernes al partido frente al Villarreal que dos de los principales factores del mal juego del equipo son "la falta de intensidad en defensa y la lenta circulación del balón".



"No estamos todavía a la altura, pero falta poco. Creo que hay jugadores que no han llegado en su mejor nivel, es normal, tenemos que ser pacientes. Nos falta intensidad defensiva, también ofensiva y mejorar la velocidad de circulación del balón, ahí es donde tenemos que mejorar", afirmó Ancelotti.

Sobre la derrota de los blancos en Lille el miércoles en Champions (1-0), el técnico italiano aseguró que "a veces una derrota te reconecta con la realidad y me gustó cómo reaccionaron los jugadores".

Además, Ancelotti despejó dudas acerca de si falta algún refuerzo: "No creo que falte ningún jugador de toque. Lo tiene Modric, Camavinga, Valverde, Bellingham, Tchouameni es fundamental en el aspecto defensivo. Tenemos mucha variedad y aunque no estamos demostrando toda la calidad que tenemos, no falta nada".

El Real Madrid es segundo en la Liga con 18 puntos, a tres del líder Barcelona (21 puntos).

Los 'merengues' se enfrentan en el Santiago Bernabéu el sábado a las 19h00 GMT al Villarreal, que es tercero en la Liga con 17 puntos.

Los de Marcelino García Toral sólo han perdido un partido en liga, frente al Barcelona (5-1).